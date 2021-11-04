ЗАМАНА - Спортивные мероприятия ко Дню народного единства прошли в Махачкале

Спортивные мероприятия ко Дню народного единства прошли в Махачкале

Автор
04 ноября, 2021. Четверг 15:39
Спортивные мероприятия ко Дню народного единства прошли в Махачкале

Спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства, прошли 4 ноября в Махачкале. Их инициатором стало министерство по физической культуре и спорту региона. 

Спортивные мероприятия ко Дню народного единства прошли в Махачкале
Спорт

На стадионе имени Елены Исинбаевой были проведены спортивные игры «Веселые старты» среди учеников спортивных школ Махачкалы. Также дети поучаствовали в забегах на короткие дистанции. 

В каспийском Дворце спорта имени А. Алиева пройдёт чемпионат РФ по волейболу, приуроченный ко Дню народного единства. Он пройдет без зрителей.

 

Прочитано 32 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top