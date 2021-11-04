На стадионе имени Елены Исинбаевой были проведены спортивные игры «Веселые старты» среди учеников спортивных школ Махачкалы. Также дети поучаствовали в забегах на короткие дистанции.
В каспийском Дворце спорта имени А. Алиева пройдёт чемпионат РФ по волейболу, приуроченный ко Дню народного единства. Он пройдет без зрителей.
Спортивные мероприятия ко Дню народного единства прошли в Махачкале
- Автор Мадина
- 04 ноября, 2021. Четверг 15:39
Спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства, прошли 4 ноября в Махачкале. Их инициатором стало министерство по физической культуре и спорту региона.
На стадионе имени Елены Исинбаевой были проведены спортивные игры «Веселые старты» среди учеников спортивных школ Махачкалы. Также дети поучаствовали в забегах на короткие дистанции.
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