Появилась информация, что боец, который в сражении за чемпионский пояс в тяжелом весе проиграл бразильцу Гловеру Тейшейре, с учетом всех бонусов получил 642 тысячи долларов. Победитель этого сражения выиграл 432 тысячи.
Россиянин Ислам Махачев заработал 131 тысячу долларов. Он в последнем сражении в рамках легкого веса победил бойца из Новой Зеландии Дэна Хукера.
Стали известны гонорары Яна и Махачева на последнем турнире UFC
- Автор Мадина
- 02 ноября, 2021. Вторник 11:54
Самый крупный гонорар по результатам турнира UFC 267 получит польский спортсмен Ян Блахович. Об этом информирует Sportszion.com.
Появилась информация, что боец, который в сражении за чемпионский пояс в тяжелом весе проиграл бразильцу Гловеру Тейшейре, с учетом всех бонусов получил 642 тысячи долларов. Победитель этого сражения выиграл 432 тысячи.
Россиянин Ислам Махачев заработал 131 тысячу долларов. Он в последнем сражении в рамках легкого веса победил бойца из Новой Зеландии Дэна Хукера.
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