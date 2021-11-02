ЗАМАНА - Стали известны гонорары Яна и Махачева на последнем турнире UFC

Стали известны гонорары Яна и Махачева на последнем турнире UFC

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02 ноября, 2021. Вторник 11:54
Стали известны гонорары Яна и Махачева на последнем турнире UFC

Самый крупный гонорар по результатам турнира UFC 267 получит польский спортсмен Ян Блахович. Об этом информирует Sportszion.com.

Стали известны гонорары Яна и Махачева на последнем турнире UFC
Спорт

Появилась информация, что боец, который в сражении за чемпионский пояс в тяжелом весе проиграл бразильцу Гловеру Тейшейре, с учетом всех бонусов получил 642 тысячи долларов. Победитель этого сражения выиграл 432 тысячи. Россиянин Ислам Махачев заработал 131 тысячу долларов. Он в последнем сражении в рамках легкого веса победил бойца из Новой Зеландии Дэна Хукера.

 

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