Стали известны гонорары Яна и Махачева на последнем турнире UFC

Появилась информация, что боец, который в сражении за чемпионский пояс в тяжелом весе проиграл бразильцу Гловеру Тейшейре, с учетом всех бонусов получил 642 тысячи долларов. Победитель этого сражения выиграл 432 тысячи. Россиянин Ислам Махачев заработал 131 тысячу долларов. Он в последнем сражении в рамках легкого веса победил бойца из Новой Зеландии Дэна Хукера.

