Сайидов выиграл титул Чемпиона мира на международном чемпионате по дзюдо, который прошел в городе Версаль во Франции 28–30 октября среди дзюдоистов с нарушением органов слуха.
В чемпионате участвовали более 150 спортсменов из 26 стран планеты.
Сурдо-дзюдоист из Магарамкентского района Назим Сайидов выиграл титул Чемпиона мира на чемпионате во Франции, информирует РИА "Дагестан".
Сайидов выиграл титул Чемпиона мира на международном чемпионате по дзюдо, который прошел в городе Версаль во Франции 28–30 октября среди дзюдоистов с нарушением органов слуха.
В чемпионате участвовали более 150 спортсменов из 26 стран планеты.
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