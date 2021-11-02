ЗАМАНА - Сурдо-дзюдоист из Магарамкентского района стал чемпионом мира во Франции

Сурдо-дзюдоист из Магарамкентского района стал чемпионом мира во Франции

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02 ноября, 2021. Вторник 10:59
Сурдо-дзюдоист из Магарамкентского района стал чемпионом мира во Франции

Сурдо-дзюдоист из Магарамкентского района Назим Сайидов выиграл титул Чемпиона мира на чемпионате во Франции, информирует РИА "Дагестан".

Сурдо-дзюдоист из Магарамкентского района стал чемпионом мира во Франции
Спорт

Сайидов выиграл титул Чемпиона мира на международном чемпионате по дзюдо, который прошел в городе Версаль во Франции 28–30 октября среди дзюдоистов с нарушением органов слуха.

В чемпионате участвовали более 150 спортсменов из 26 стран планеты. 

 

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