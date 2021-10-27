В чемпионате участвовали более 500 атлетов из 17 стран планеты.
Дагестанец продемонстрировал лучший результат на турнире среди спортсменов самой тяжелой весовой категории. Магомедов на пути к своему успеху провел 4 боя.
Нужно заметить, что в общекомандном зачете 1 место выиграла сборная России.
Дагестанец Заурбек Магомедов выиграл первый чемпионат мира по армейскому рукопашному бою
- Автор Мадина
- 27 октября, 2021. Среда 17:00
Дагестанский спортсмен Заурбек Магомедов выиграл золотую медаль на первом чемпионате мира по армейскому рукопашному бою по спортивной версии, который прошел накануне в подмосковном Одинцово.
В чемпионате участвовали более 500 атлетов из 17 стран планеты.
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