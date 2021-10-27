ЗАМАНА - Дагестанец Заурбек Магомедов выиграл первый чемпионат мира по армейскому рукопашному бою

Дагестанец Заурбек Магомедов выиграл первый чемпионат мира по армейскому рукопашному бою

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27 октября, 2021. Среда 17:00
Дагестанец Заурбек Магомедов выиграл первый чемпионат мира по армейскому рукопашному бою

Дагестанский спортсмен Заурбек Магомедов выиграл золотую медаль на первом чемпионате мира по армейскому рукопашному бою по спортивной версии, который прошел накануне в подмосковном Одинцово. 

Дагестанец Заурбек Магомедов выиграл первый чемпионат мира по армейскому рукопашному бою
Спорт

В чемпионате участвовали более 500 атлетов из 17 стран планеты. 

Дагестанец продемонстрировал лучший результат на турнире среди спортсменов самой тяжелой весовой категории. Магомедов на пути к своему успеху провел 4 боя. 

Нужно заметить, что в общекомандном зачете 1 место выиграла сборная России. 

 

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