Дагестанец Заурбек Магомедов выиграл первый чемпионат мира по армейскому рукопашному бою

Автор Мадина

Дагестанский спортсмен Заурбек Магомедов выиграл золотую медаль на первом чемпионате мира по армейскому рукопашному бою по спортивной версии, который прошел накануне в подмосковном Одинцово.