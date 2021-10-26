Соревнование пройдет по виду спорта «гребля-индор».
Это официальная дисциплина гребного спорта, которую утвердили в Министерстве спорта РФ в 2015 году.
Чемпионат пройдет в целях последующей популяризации гребли-индор.
Федерация гребного спорта региона проводит открытый региональный турнир «Кубок ДФГС», который пройдет 27-28 ноября во Дворце спорта ДГПУ, информирует пресс-служба Министерства спорта Дагестана.
Соревнование пройдет по виду спорта «гребля-индор».
Это официальная дисциплина гребного спорта, которую утвердили в Министерстве спорта РФ в 2015 году.
Чемпионат пройдет в целях последующей популяризации гребли-индор.
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