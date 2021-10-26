ЗАМАНА - Дагестанская федерация гребного спорта проведет первый республиканский турнир по гребле-индор

Дагестанская федерация гребного спорта проведет первый республиканский турнир по гребле-индор

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26 октября, 2021. Вторник 11:12
Дагестанская федерация гребного спорта проведет первый республиканский турнир по гребле-индор

Федерация гребного спорта региона проводит открытый региональный турнир «Кубок ДФГС», который пройдет 27-28 ноября во Дворце спорта ДГПУ, информирует пресс-служба Министерства спорта Дагестана.

Дагестанская федерация гребного спорта проведет первый республиканский турнир по гребле-индор
Спорт

Соревнование пройдет по виду спорта «гребля-индор».

Это официальная дисциплина гребного спорта, которую утвердили в Министерстве спорта РФ в 2015 году. 

Чемпионат пройдет в целях последующей популяризации гребли-индор.

 

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