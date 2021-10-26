В Каякентском районе Дагестана открыли новый спорткомплекс

Новый спортивный комплекс в праздничной атмосфере открыл свои двери в селе Каякент Каякентского района. В нем будет находиться местная спортивная школа, в прошлом базирующаяся в маленьком здании.

Строительство комплекса шло с 2017 года за счет частных вложений. Объект включает в себя большой спортзал для проведения соревнований разного вида, а также залы борьбы и бокса, вспомогательный блок, раздевалки, душевые и другие комнаты. Также спортивный комплекс включает в себя поле для футбола и площадку для других спортивных игр. К открытию были приурочены районные сражения по вольной борьбе среди молодых людей. В соревновании приняли участие 100 спортсменов.