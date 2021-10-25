Победа была одержана в весовой категории до 80 кг. На Кубке мира Гайдаров стал самым старшим и именитым спортсменом. Дагестанцу 41 год, в его карьере числятся медали Олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира в составе сборной Беларуси.
Мурад Гайдаров победил на Кубке мира по борьбе на поясах
- Автор Мадина
- 25 октября, 2021. Понедельник 10:49
Дагестанец Мурад Гайдаров одержал победу на Кубке мира по поясной борьбе-корэш, который прошел накануне в Москве, информирует пресс-служба Министерства спорта региона.
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