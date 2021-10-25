Мурад Гайдаров победил на Кубке мира по борьбе на поясах

Автор Мадина

Дагестанец Мурад Гайдаров одержал победу на Кубке мира по поясной борьбе-корэш, который прошел накануне в Москве, информирует пресс-служба Министерства спорта региона.