ЗАМАНА - Дагестанские джитсеры выиграли 19 медалей на чемпионате России

Дагестанские джитсеры выиграли 19 медалей на чемпионате России

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19 октября, 2021. Вторник 16:52
Дагестанские джитсеры выиграли 19 медалей на чемпионате России

Девятнадцать медалей выиграли спортсмены из Дагестана на соревнованиях России по джиу-джитсу, который прошел в Москве, информирует Министерство спорта региона. 

Дагестанские джитсеры выиграли 19 медалей на чемпионате России
Спорт

Команду республики на чемпионате представляли джитсеры спортивного клуба Universal Fighters, ставшие обладателями 6 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей. Золотые медали выиграли Мухаммадпаша Нежведилов, Мухаммад-Ариф Ацаев, Шамиль Кумратов, Аслудин Абдурахманов, Магомарип Газимагомедов, Умахан Абдурахманов.  Серебряные медали выиграли Умахан Абдурахманов, Гаджимурад Исмаилов, Шамиль Магомедов, Шамиль Батырханов, Магомедтагир Магомедтагиров, Шамиль Ачабаев, Кирил Трандафир.  Бронзовые медали отошли Арсению Ракцееву, Никосу Панфилову, Шамилю Ачабаеву, Магомеду Мусаеву, Эмрану Исрафилову, Магомеду Шахбанову.

 

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