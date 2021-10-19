В Махачкале прошёл международный турнир по художественной гимнастике памяти Оруджева Магомеда Оруджевича «Краски Осени»

Мероприятие организовано Федерацией художественной гимнастики РД при поддержке Комитета по спорту, туризму и делам молодёжи администрации г. Махачкалы.

На церемонии открытия выступили родственник Оруджева -Мамед Мамедов, начальник отдела спорта и физической культуры комитета, президент Федерации художественной гимнастики РД Тамила Муртузалиева, а также главный судья и заслуженный тренер РФ Марина Игнатьева.

В рамках открытия коллектив Академии художественной гимнастики исполнили несколько показательных выступлений.

В турнире соревновались более 130 участниц. Участие принимали команды Муниципальных образований с разных регионов Российской Федерации, спортивных организаций, спортивных школ и клубов.



Соревнования проводятся с целью развития и популяризации художественной гимнастики в республике.

«У нас сегодня очень много деток выступает. Это воспитанницы Астраханской школы имени Тихомировой, наших местных школ и тренеров. У нас пока нет, к сожалению, школы по художественной гимнастике в республике. Мы работаем над этим. Тут участвуют дети, которые занимаются в частных клубах и дети, которые занимаются в секции при спортивной школе имени Али Алиева», - поделилась президент Федерации художественной гимнастики РД Тамила Муртузалиева.

По итогам турнира победители и призёры были награждены грамотами, кубками и подарками. Сегодняшние соревнования для многих участниц стали стартовой точкой в их спортивной карьере. Возможно, кто-то из юных гимнасток, выступавших сегодня, в недалеком будущем будет представлять республику и страну на международных соревнованиях или даже на Олимпийских играх.

Стоит отметить, что художественная гимнастика в республике развивается активно. Данный турнир в Дагестане проводится впервые, но организаторы планируют сделать его ежегодным и будут популяризировать данный вид спорта в республике.

Зайнаб Имиева