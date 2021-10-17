По итогам турнира жюри отобрали шесть лучших атлетов в двух номинациях, которые получили не только кубки, но и денежное вознаграждение от 15 до 50 тысяч рублей. Спонсором фестиваля стали организаторы и представители Федеральной программы «Трезвая Россия».
Завершился фестиваль «Дагестан Воркаут фест 2021»
- Автор Мадина
- 17 октября, 2021. Воскресенье 21:44
13 октября в Каспийске по инициативе Федерации Воркаута России в Дагестане, при поддержке руководителя региона Сергея Меликова и Федеральной программы «Трезвая Россия», прошел всероссийский Фестиваль «Дагестан Воркаут фест 2021»!
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