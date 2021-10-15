Руководит командой тренер Омар Нурудинов. Стоит напомнить, в 2020 году сборная от республики показала на чемпионате лучший результат среди всех спортивных команд.
Сборная Дагестана по армрестлингу среди слепых выступит на Кубке России
- Автор Мадина
- 15 октября, 2021. Пятница 16:42
Сборная Дагестана по армрестлингу среди спортсменов с нарушениями зрения поучаствует в Кубке РФ, который будет идти 15-17 октября в Ярославле, информирует пресс-служба Министерства спорта республики.
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