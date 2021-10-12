Игра проходила в 8 туров, на каждом этапе участники чемпиона провели по 2 микроматча.
В представительном соревновании принимали участие 2 действующих чемпиона мира, 8 чемпионов России разных лет, один гроссмейстер, 6 мастеров спорта.
Сборная Дагестана по русским шашкам среди слепых сыграла на финале чемпионата России
- Автор Мадина
- 12 октября, 2021. Вторник 16:44
Сборная Дагестана по русским шашкам среди спортсменов с нарушениями зрения впервые в истории получила 4-е место на финальных играх чемпионата России, который прошел в Костроме, информирует РИА "Дагестан".
Игра проходила в 8 туров, на каждом этапе участники чемпиона провели по 2 микроматча.
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