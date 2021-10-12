Республиканский турнир «Футбол без границ» провели на «Анжи Арене»

Открытый региональный турнир по футболу среди детей 2013 года рождения прошел на полях стадиона «Анжи Арена» в Каспийске, информирует РИА "Дагестан".

В мероприятии участвовали не только 12 команд из городов Дагестана, но и команда из Чеченской республики – ДФШ «Ахмат». Команды разделились на группы, а далее лучшие из игроков сыграли в плей-офф.



В финальной игре команда «Дагестанец» победила «Динамо» в синей форме.