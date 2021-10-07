ЗАМАНА - Нурмагомедов дал прогноз на следующий бой Нового Хабиба

Нурмагомедов дал прогноз на следующий бой Нового Хабиба

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07 октября, 2021. Четверг 16:48
Нурмагомедов дал прогноз на следующий бой Нового Хабиба

Популярный спортсмен Хабиб Нурмагомедов прокомментировал будущее сражение шведа Хамзата Чимаева, которое он проведет против китайца Ли Цзинляна. Слова бойца цитирует Sportskeeda.

Нурмагомедов дал прогноз на следующий бой Нового Хабиба
Спорт

«Считаю, что Чимаев одержит победу. Я не думаю, что этому бойцу [Цзинлян] удастся остановить прессинг, борьбу и грэпплинг Чимаева», — отметил Нурмагомедов. Он уточнил, что Чимаев, которого называют Новым Хабибом, должен победить досрочно. «Боец из Китая хорош в стойке. Но я считаю, что Чимаев сможет перевести сражение в партер и завершить бой», — заметил Нурмагомедов.

 

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