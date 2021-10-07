«Считаю, что Чимаев одержит победу. Я не думаю, что этому бойцу [Цзинлян] удастся остановить прессинг, борьбу и грэпплинг Чимаева», — отметил Нурмагомедов. Он уточнил, что Чимаев, которого называют Новым Хабибом, должен победить досрочно. «Боец из Китая хорош в стойке. Но я считаю, что Чимаев сможет перевести сражение в партер и завершить бой», — заметил Нурмагомедов.
Нурмагомедов дал прогноз на следующий бой Нового Хабиба
- Автор Мадина
- 07 октября, 2021. Четверг 16:48
Популярный спортсмен Хабиб Нурмагомедов прокомментировал будущее сражение шведа Хамзата Чимаева, которое он проведет против китайца Ли Цзинляна. Слова бойца цитирует Sportskeeda.
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