Нурмагомедов дал прогноз на следующий бой Нового Хабиба

«Считаю, что Чимаев одержит победу. Я не думаю, что этому бойцу [Цзинлян] удастся остановить прессинг, борьбу и грэпплинг Чимаева», — отметил Нурмагомедов. Он уточнил, что Чимаев, которого называют Новым Хабибом, должен победить досрочно. «Боец из Китая хорош в стойке. Но я считаю, что Чимаев сможет перевести сражение в партер и завершить бой», — заметил Нурмагомедов.