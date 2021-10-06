Россиянин Абдулрашид Садулаев стал пятикратным чемпионом мира по вольной борьбе

Спортсмен из России Абдулрашид Садулаев выиграл золотую медаль на чемпионате мира в Осло в весовой категории до 97 килограммов, информирует "Лента.ру".

В финале чемпионата дагестанец победил американского спортсмена Кайла Снайдера со счетом 6:0. Бронзовые медали выиграли украинец Магомед Закариев и гражданин Ирана Моджтаба Голей.

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль чемпионата мира – 2021, который проходит в Осло (Норвегия) в весовой категории до 97 кг. Для Садулаева это пятое золото с мировых первенств в карьере. В решающей схватке Садулаев победил американца Кайла Снайдера со счётом 6:0. Бронзовые медали завоевали Магомед Закариев из Украины и представитель Ирана Моджтаба Голей. Отметим, что на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) 25-летний Садулаев также завоевал золото и стал двукратный чемпионом Игр. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/other/news-4474371-rossiyanin-abdulrashid-sadulaev-stal-pyatikratnym-chempionom-mira-po-volnoj-borbe.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop?utm_source=copypaste