ЗАМАНА - Россиянин Абдулрашид Садулаев стал пятикратным чемпионом мира по вольной борьбе

Россиянин Абдулрашид Садулаев стал пятикратным чемпионом мира по вольной борьбе

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06 октября, 2021. Среда 09:09
Россиянин Абдулрашид Садулаев стал пятикратным чемпионом мира по вольной борьбе

Спортсмен из России Абдулрашид Садулаев выиграл золотую медаль на чемпионате мира в Осло в весовой категории до 97 килограммов, информирует "Лента.ру".

Россиянин Абдулрашид Садулаев стал пятикратным чемпионом мира по вольной борьбе
Спорт

В финале чемпионата дагестанец победил американского спортсмена Кайла Снайдера со счетом 6:0. Бронзовые медали выиграли украинец Магомед Закариев и гражданин Ирана Моджтаба Голей.

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль чемпионата мира – 2021, который проходит в Осло (Норвегия) в весовой категории до 97 кг. Для Садулаева это пятое золото с мировых первенств в карьере.

В решающей схватке Садулаев победил американца Кайла Снайдера со счётом 6:0. Бронзовые медали завоевали Магомед Закариев из Украины и представитель Ирана Моджтаба Голей.

Отметим, что на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) 25-летний Садулаев также завоевал золото и стал двукратный чемпионом Игр.

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/other/news-4474371-rossiyanin-abdulrashid-sadulaev-stal-pyatikratnym-chempionom-mira-po-volnoj-borbe.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop?utm_source=copypaste

 

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