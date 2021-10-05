На Сулакском каньоне прошли соревнования по плаванию и сапбордингу

В Дагестане на Сулакском каньоне были проведены соревнования по плаванию и сапбордингу. Чемпионат прошел с помощью Федерации плавания РД при содействии Министерства спорта Дагестана.

Основатель и глава проекта Dagsupboard Магомед Амиров заметил, что в последнее время многие страны ориентированы на SUPы.



В Дагестане SUPы можно взять напрокат на берегу городского пляжа Махачкалы или же поехать в однодневное путешествие по красивому Ирганайскому водохранилищу. В чемпионате участвовали Дмитрий Егоров из Беларуси, Тимур Фаломкин из Москвы, Светлана Данилова и Лилиана Скопинцева из Санкт-Петербурга.





