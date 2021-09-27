ЗАМАНА - Дагестан занял 3-е место на Фестивале культуры и спорта народов юга России

Дагестан занял 3-е место на Фестивале культуры и спорта народов юга России

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27 сентября, 2021. Понедельник 17:05
Дагестан занял 3-е место на Фестивале культуры и спорта народов юга России

Спортсмены из Дагестана заняли 3-е место в общекомандном зачете на 12-м Фестивале культуры и спорта народов Юга РФ, который был проведен в городе Алушта Республики Крым. 

Дагестан занял 3-е место на Фестивале культуры и спорта народов юга России
Спорт

В соревнованиях участвовали команды из 14 субъектов России. 

Первое место на мероприятии завоевали хозяева фестиваля, 2-е место получила сборная Краснодара. 

 

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