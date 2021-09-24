ЗАМАНА - Четыре медали выиграли дагестанские паратхэквондисты на чемпионате Европы

Четыре медали выиграли дагестанские паратхэквондисты на чемпионате Европы

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24 сентября, 2021. Пятница 15:46
Четыре медали выиграли дагестанские паратхэквондисты на чемпионате Европы

4 медали получили паратхэквондисты из Дагестана в составе сборной РФ на чемпионате Европы, проходившем накануне в Турции, информирует пресс-служба Министерства спорта региона.

Четыре медали выиграли дагестанские паратхэквондисты на чемпионате Европы
Спорт

Единственным чемпионом Европы из спортсменов Дагестана стал Алиасхаб Рамазанов в весе более 75 кг. Бронзовую медаль в таком же весе получил Зайнутдин Атаев.

Вторым призером чемпионата в весе до 75 кг стал Магомедзагир Исалдибиров. Бронзу в категории до 61 кг получил Кадибагама Омаров.

Нужно заметить, что в общекомандном зачете сборная РФ попала на 1 место, получив 6 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали.

 

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