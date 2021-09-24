ЗАМАНА - Дагестанские дзюдоисты – в числе медалистов на чемпионате России

Дагестанские дзюдоисты – в числе медалистов на чемпионате России

Автор
24 сентября, 2021. Пятница 15:15
Дагестанские дзюдоисты – в числе медалистов на чемпионате России

2 бронзовые медали выиграли в первый день соревнования РФ по дзюдо в Майкопе спортсмены из Дагестана, информирует пресс-служба Министерства спорта региона.

Дагестанские дзюдоисты – в числе медалистов на чемпионате России
Спорт

Медали завоевали Гамзат Заирбеков (60 кг) и Иман Султанов (66 кг).

Они оба учились в спортивной школе олимпийского резерва имени Газимагомеда Ахмедова.

Нужно уточнить, что от Дагестана на чемпионате РФ участвуют 23 спортсмена.

 

Прочитано 17 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top