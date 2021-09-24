Медали завоевали Гамзат Заирбеков (60 кг) и Иман Султанов (66 кг).
Они оба учились в спортивной школе олимпийского резерва имени Газимагомеда Ахмедова.
Нужно уточнить, что от Дагестана на чемпионате РФ участвуют 23 спортсмена.
2 бронзовые медали выиграли в первый день соревнования РФ по дзюдо в Майкопе спортсмены из Дагестана, информирует пресс-служба Министерства спорта региона.
Медали завоевали Гамзат Заирбеков (60 кг) и Иман Султанов (66 кг).
Они оба учились в спортивной школе олимпийского резерва имени Газимагомеда Ахмедова.
Нужно уточнить, что от Дагестана на чемпионате РФ участвуют 23 спортсмена.
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