Игры шли с 14 по 18 сентября в Ростове-на-Дону. В соревнованиях участвовали 6 команд, которые выступают в высшей лиге “б” чемпионата России. Первое место получила команда из Воронежа. Третье место отошло игрокам из Ставрополя.
Волейбольный клуб «Дагестан» – в числе призеров Кубка России
- Автор Мадина
- 20 сентября, 2021. Понедельник 16:04
Волейбольный клуб «Дагестан» получил 2-е место на Кубке РФ среди команд чемпионата России высшей лиги «Б», пишет РИА "Дагестан".
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