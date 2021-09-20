«Это было первое в истории первенство РФ по боевому самбо среди юношей. На этих соревнованиях принимали участие 4 наших дагестанца, а один из них смог выиграть золотую медаль. Им стал Турпал Хабибулаев, который победил в весе до 53 кг», – рассказал учитель победителя.