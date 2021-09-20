ЗАМАНА - Самбист Турпал Хабибулаев выиграл первенство России

Самбист Турпал Хабибулаев выиграл первенство России

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20 сентября, 2021. Понедельник 13:28
Самбист Турпал Хабибулаев выиграл первенство России

Дагестанец Турпал Хабибулаев получил золотую медаль на первенстве РФ по боевому самбо, проходившему в городе Кстово Нижегородской области, пишет РИА "Дагестан".

Самбист Турпал Хабибулаев выиграл первенство России
Спорт

«Это было первое в истории первенство РФ по боевому самбо среди юношей. На этих соревнованиях принимали участие 4 наших дагестанца, а один из них смог выиграть золотую медаль. Им стал Турпал Хабибулаев, который победил в весе до 53 кг», – рассказал учитель победителя.

 

 

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