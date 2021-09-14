ЗАМАНА - Александр Маркаров рассказал о своем пути в большой футбол

Александр Маркаров рассказал о своем пути в большой футбол

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14 сентября, 2021. Вторник 16:05
Александр Маркаров рассказал о своем пути в большой футбол

 Руководитель детско-юношеской спортивной школы Александр Маркаров дал развернутое  интервью для издания «Молодежь Дагестана».

Александр Маркаров рассказал о своем пути в большой футбол
Спорт

 

В беседе с корреспондентом «Молодежки» Маркаров рассказал о своем пути в большой футбол и большую тренерскую работу.

Подробнее  – здесь.

 

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