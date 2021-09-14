В беседе с корреспондентом «Молодежки» Маркаров рассказал о своем пути в большой футбол и большую тренерскую работу.
Подробнее – здесь.
Руководитель детско-юношеской спортивной школы Александр Маркаров дал развернутое интервью для издания «Молодежь Дагестана».
В беседе с корреспондентом «Молодежки» Маркаров рассказал о своем пути в большой футбол и большую тренерскую работу.
Подробнее – здесь.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..