ЗАМАНА - «Анжи» отправится в гости к «Машуку – КВМ»

«Анжи» отправится в гости к «Машуку – КВМ»

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13 сентября, 2021. Понедельник 15:12
«Анжи» отправится в гости к «Машуку – КВМ»

Футбольная команда «Анжи» поучаствует в гостевом матче против «Машук – КВМ» в матче 9-го тура первенства ФНЛ -2 группы 1, пишет РИА "Дагестан".

«Анжи» отправится в гости к «Машуку – КВМ»
Спорт

Матч будет проходить 13 сентября на главном стадионе «Центральный» в Пятигорске. Игра стартует в 16:30.

Стоит уточнить, что «Анжи» пребывает на третьей строчке в таблице турнира.

 

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