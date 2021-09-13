Матч будет проходить 13 сентября на главном стадионе «Центральный» в Пятигорске. Игра стартует в 16:30.
Стоит уточнить, что «Анжи» пребывает на третьей строчке в таблице турнира.
Футбольная команда «Анжи» поучаствует в гостевом матче против «Машук – КВМ» в матче 9-го тура первенства ФНЛ -2 группы 1, пишет РИА "Дагестан".
Матч будет проходить 13 сентября на главном стадионе «Центральный» в Пятигорске. Игра стартует в 16:30.
Стоит уточнить, что «Анжи» пребывает на третьей строчке в таблице турнира.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..