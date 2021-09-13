Матч завершился со счетом 3:2. В команде столицы Дагестана дублем отметился Абакар Гаджиев, а также гол на свой счет получил полузащитник Залимхан Юсупов.
Стоит напомнить, что «Динамо» Махачкала пребывает на 4-й строчке в таблице турнира.
«Динамо» Махачкала получила гостевую победу в матче с «Динамо» Ставрополя, пишет РИА "Дагестан".
Матч завершился со счетом 3:2. В команде столицы Дагестана дублем отметился Абакар Гаджиев, а также гол на свой счет получил полузащитник Залимхан Юсупов.
Стоит напомнить, что «Динамо» Махачкала пребывает на 4-й строчке в таблице турнира.
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