ЗАМАНА - «Динамо» Махачкала одержало выездную победу

«Динамо» Махачкала одержало выездную победу

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13 сентября, 2021. Понедельник 15:08
«Динамо» Махачкала одержало выездную победу

«Динамо» Махачкала получила гостевую победу в матче с «Динамо» Ставрополя, пишет РИА "Дагестан".

«Динамо» Махачкала одержало выездную победу
Спорт

Матч завершился со счетом 3:2. В команде столицы Дагестана дублем отметился Абакар Гаджиев, а также гол на свой счет получил полузащитник Залимхан Юсупов.

Стоит напомнить, что «Динамо» Махачкала пребывает на 4-й строчке в таблице турнира.

 

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