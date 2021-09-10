Комментарий был дан президентом на собрании совета по развитию физической культуры и спорта после обращения руководителя Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной страны Ирины Винер-Усмановой.
Путин прокомментировал спорное поражение сестёр Авериных на Олимпиаде
- Автор Мадина
- 10 сентября, 2021. Пятница 16:30
Лидер РФ Владимир Путин высказался по поводу спорного проигрыша сестёр Авериных в личном многоборье на Олимпийских играх в Японии, пишет News.ru.
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