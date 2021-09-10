Напомним, что благодаря Хиддинку сборная России вышла в полуфинал Евро-2008. Сборную России нидерландский тренер тренировал с 2006 по 2010 год.
Гус Хиддинк объявил о завершении карьеры
- Автор Арслан
- 10 сентября, 2021. Пятница 09:31
Экс-тренер российской сборной по футболу принял решение не возобновлять приостановившуюся после коронавируса деятельность, сообщает источник РБК со ссылкой на Voetbal International.
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