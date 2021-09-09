Первый Международный турнир по вольной борьбе среди юниоров состоялся в Дахадаевском районе

Первый Международный турнир по вольной борьбе среди юниоров 2001-2003 г.р. состоялся 3-4 сентября в селе Уркарах Дахадаевского района.

Турнир на призы главы администрации муниципалитета прошел при поддержке и содействии кандидата в депутаты Государственной Думы ФС РФ Джамаладина Гасанова.

В соревнованиях приняли участие около 30 спортсменов в 5 весовых категориях из Дагестана, Северной Осетии, Чечни и Ингушетии – почти все являются победителями и призерами чемпионатов мира, Европы, России и региона.

Планировалось участие спортсменов из Азербайджана, но у них не получилось выехать в связи с ситуацией, сложившейся из-за распространения коронавирусной инфекции.

Команды-победители получили дипломы, медали и ценные призы.

Схватки оценивали более 10 судей международной категории.

Организатор мероприятия, директор Школы высшего спортивного мастерства имени Али Алиева Нажмудин Абдулбеков от имени жителей Дахадаевского района и спортсменов выразил благодарность Гасанову Джамаладину Набиевичу за поддержку в проведении турнира.