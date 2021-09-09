Магомед-Шапи Сулейманов перешёл в турецкий «Гиресунспор» на правах аренды

Сообщают, что Сулейманов будет выступать за клуб Турции на правах аренды до финала этого сезона.



Футболист является воспитанником «Краснодара». У него подписан контракт до лета следующего года. До 2013 года Сулейманов играл в Махачкале, пытался попасть в клуб "Анжи", но был не принят.