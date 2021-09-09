ЗАМАНА - Магомед-Шапи Сулейманов перешёл в турецкий «Гиресунспор» на правах аренды

Магомед-Шапи Сулейманов перешёл в турецкий «Гиресунспор» на правах аренды

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09 сентября, 2021. Четверг 11:38
Магомед-Шапи Сулейманов перешёл в турецкий «Гиресунспор» на правах аренды

Пресс-служба «Краснодара» заявила об аренде нападающего футболиста Магомеда-Шапи Сулейманова в турецкий «Гиресунспор».

Магомед-Шапи Сулейманов перешёл в турецкий «Гиресунспор» на правах аренды
Спорт

Сообщают, что Сулейманов будет выступать за клуб Турции на правах аренды до финала этого сезона.

Футболист является воспитанником «Краснодара». У него подписан контракт до лета следующего года. До 2013 года Сулейманов играл в Махачкале, пытался попасть в клуб "Анжи", но был не принят.

 

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