В пресс-службе футбольного клуба напомнили, что «Анжи» вынужден был покинуть стадион «Анжи Арена» по финансовым причинам.
«Анжи» вновь будет играть на «Анжи-Арене»
- Автор Арслан
- 09 сентября, 2021. Четверг 01:19
Ближайшая игра с участием махачкалинского «Анжи» пройдет 17 сентября. На стадионе «Анжи-Арена» футбольный клуб сыграет с командой «Спартак-Нальчик».
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