Нурмагомедов прокомментировал обвинения в провале взвешивания перед боем с Гейджи

Знаменитый на весь мир боец Хабиб Нурмагомедов дал комментарий на обвинения в провале взвешивания перед поединком с Джастином Гейджи осенью прошлого года. Об этом пишет Sport24.

Дагестанец считает , что уложился в вес без каких-то нарушений. Нурмагомедов напомнил, что процесс его подготовки был полностью снят на видео. Спортсмен взвешивался три раза еще до начала церемонии. Если посмотреть ролик, опубликованный на канале бойца, то можно увидеть, что весил он 70 кг, а не 90.