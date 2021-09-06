Сергей Меликов поздравил дагестанских боксеров с успешным выступлением на чемпионате России

В своей поздравительной речи, адресованной спортсменам, отличившимся на чемпионате России по боксу, врио Главы Дагестана Сергей Меликов отметил, что сила духа достоинство и воля к победе, которые боксеры продемонстрировали на соревнованиях, были присущие дагестанцам испокон веков.