ЗАМАНА - Сергей Меликов поздравил дагестанских боксеров с успешным выступлением на чемпионате России

Сергей Меликов поздравил дагестанских боксеров с успешным выступлением на чемпионате России

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06 сентября, 2021. Понедельник 12:21
Сергей Меликов поздравил дагестанских боксеров с успешным выступлением на чемпионате России

В своей поздравительной речи, адресованной спортсменам, отличившимся на чемпионате России по боксу, врио Главы Дагестана Сергей Меликов отметил, что сила духа достоинство и воля к победе, которые боксеры продемонстрировали на соревнованиях, были присущие дагестанцам испокон веков.

Сергей Меликов поздравил дагестанских боксеров с успешным выступлением на чемпионате России
Спорт

Отмечено, что на чемпионат продемонстрировать свое спортивное мастерство поехали 22 человека. По итогу спортсмены завоевали две золотые и две серебряные медали.

 

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