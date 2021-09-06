Отмечено, что на чемпионат продемонстрировать свое спортивное мастерство поехали 22 человека. По итогу спортсмены завоевали две золотые и две серебряные медали.
Сергей Меликов поздравил дагестанских боксеров с успешным выступлением на чемпионате России
- Автор Арслан
- 06 сентября, 2021. Понедельник 12:21
В своей поздравительной речи, адресованной спортсменам, отличившимся на чемпионате России по боксу, врио Главы Дагестана Сергей Меликов отметил, что сила духа достоинство и воля к победе, которые боксеры продемонстрировали на соревнованиях, были присущие дагестанцам испокон веков.
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