Глава Дагестана поздравил Мусу Таймазова с победой на Паралимпийских Играх

С завоеванием золотой медали на Олимпиаде в Токио дагестанского спортсмена, выступающего в дисциплине легкая атлетика, поздравил врио Главы Дагестана Сергей Меликов.

В своей поздравительной речи, адресованной уроженцу республики, руководитель субъекта подчеркнул, что Таймазов просто победил, а «сделал это так, как умеют наши ребята – не оставив шансов соперникам».