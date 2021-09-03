ЗАМАНА - Глава Дагестана поздравил Мусу Таймазова с победой на Паралимпийских Играх

Глава Дагестана поздравил Мусу Таймазова с победой на Паралимпийских Играх

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03 сентября, 2021. Пятница 12:31
Глава Дагестана поздравил Мусу Таймазова с победой на Паралимпийских Играх

С завоеванием золотой медали на Олимпиаде в Токио дагестанского спортсмена, выступающего в дисциплине легкая атлетика, поздравил врио Главы Дагестана Сергей Меликов.

Глава Дагестана поздравил Мусу Таймазова с победой на Паралимпийских Играх
Спорт

В своей поздравительной речи, адресованной уроженцу республики, руководитель субъекта подчеркнул, что Таймазов просто победил, а «сделал это так, как умеют наши ребята – не оставив шансов соперникам».

 

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