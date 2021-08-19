ЗАМАНА - Хабиб Нурмагомедов приобрел часть акции UFC

Хабиб Нурмагомедов приобрел часть акции UFC

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19 августа, 2021. Четверг 03:02
Хабиб Нурмагомедов приобрел часть акции UFC

Российский боец Хабиб Нурмагомедов приобрёл акции спортивной организации UFC на IPO, сообщает РБК.

Хабиб Нурмагомедов приобрел часть акции UFC
Спорт

Об этом он заявил на пресс-конференции, не уточнив какую именно долю приобрел спортсмен.

 

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