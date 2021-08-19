Об этом он заявил на пресс-конференции, не уточнив какую именно долю приобрел спортсмен.
Хабиб Нурмагомедов приобрел часть акции UFC
- Автор Диляра
- 19 августа, 2021. Четверг 03:02
Российский боец Хабиб Нурмагомедов приобрёл акции спортивной организации UFC на IPO, сообщает РБК.
Последнее от Диляра
- В Дагестане улучшат дорогу, ведущую к туристической зоне Сулакского каньона
- Инфекционист дал рекомендации по вакцинации школьников от COVID-19
- Более 500 дагестанских волонтеров помогут в переписи населения
- В 2022 году Дагестан получит средства на ремонт мостов
- Дагестанцы чаще всего жалуются на состояние дорог