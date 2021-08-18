По словам министра спорта республики Сажида Сажидова, у дагестанских спортсменов есть все шансы на успех. Об этом он рассказал в эфире радиопередачи «ЦУР. На неделе».
Так, 24 августа в Токио, соревнования начнутся для паратхэквондистов Даниил Сидорова, Магомедзагира Исалдибирова, Зайнутдина Атаева, метателя клаба Мусы Таймазова, теннисиста Расула Назирова и дзюдоиста Александра Шевченко.
По словам министра спорта республики Сажида Сажидова, у дагестанских спортсменов есть все шансы на успех. Об этом он рассказал в эфире радиопередачи «ЦУР. На неделе».
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