ЗАМАНА - Участниками предстоящих паралимпийских игр станут спортсмены из Дагестана

Участниками предстоящих паралимпийских игр станут спортсмены из Дагестана

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18 августа, 2021. Среда 09:02
Участниками предстоящих паралимпийских игр станут спортсмены из Дагестана

Так, 24 августа в Токио, соревнования начнутся для паратхэквондистов Даниил Сидорова, Магомедзагира Исалдибирова, Зайнутдина Атаева, метателя клаба Мусы Таймазова,  теннисиста Расула Назирова и дзюдоиста Александра Шевченко.

Участниками предстоящих паралимпийских игр станут спортсмены из Дагестана
Спорт

По словам министра спорта республики Сажида Сажидова, у дагестанских спортсменов есть все шансы на успех. Об этом он рассказал в эфире радиопередачи «ЦУР. На неделе».

 

 

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