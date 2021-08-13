ЗАМАНА - Российское правительство определило сумму вознаграждения для олимпийцев

Российское правительство определило сумму вознаграждения для олимпийцев

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13 августа, 2021. Пятница 22:21
Российское правительство определило сумму вознаграждения для олимпийцев

Как и в 2018 году, российские спортсмены получат такое же вознаграждение.

Российское правительство определило сумму вознаграждения для олимпийцев
Спорт

Так, за золотую медаль – 4 млн рублей, за серебро – 2,5 млн рублей и за бронзу – 1,7 млн рублей.

Соответствующее распоряжение было подписано Михаилом Мишустиным.

 

 

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