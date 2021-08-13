Так, за золотую медаль – 4 млн рублей, за серебро – 2,5 млн рублей и за бронзу – 1,7 млн рублей.
Соответствующее распоряжение было подписано Михаилом Мишустиным.
Как и в 2018 году, российские спортсмены получат такое же вознаграждение.
Так, за золотую медаль – 4 млн рублей, за серебро – 2,5 млн рублей и за бронзу – 1,7 млн рублей.
Соответствующее распоряжение было подписано Михаилом Мишустиным.
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