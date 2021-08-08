Зенфира Магомедалиева завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио
- Автор Диляра
- 08 августа, 2021. Воскресенье 15:11
Боксерша Зенфира Магомедалиева выступала в весовой категории до 75 кг. на Олимпийских играх в Токио. Ее соперницей стала китаянке Цянь Ли, которой она уступила.
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