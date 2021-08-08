ЗАМАНА - Зенфира Магомедалиева завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио

Зенфира Магомедалиева завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио

Автор
08 августа, 2021. Воскресенье 15:11
Зенфира Магомедалиева завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио
Боксерша Зенфира Магомедалиева выступала в весовой категории до 75 кг. на Олимпийских играх в Токио. Ее соперницей стала китаянке Цянь Ли, которой она уступила.
Зенфира Магомедалиева завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио
Спорт

 

Прочитано 43 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top