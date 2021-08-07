Абдулрашид Садулаев понесет флаг российской команды на церемонии закрытия Олимпийских Игр
- Автор Диляра
- 07 августа, 2021. Суббота 16:19
Дагестанский борец Абдулрашид Садулаев понесет российской команды на церемонии закрытия Олимпийских игр в Токио, об этом заявил глава ОКР Поздняков.
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