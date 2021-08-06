Победив в 1/8 финала другого дагестанца – Шарипа Шарипова, представляющего Азербайджан, Садулаев обеспечил себе путевку в 1/4 финала.
За место в полуфинал дагестанский спортсмен будет бороться с грузином Элизбаром Одикадзе.
Четырехкратный чемпион мира и Европы уверенно стартовал на Олимпийских Играх в Токио.
Победив в 1/8 финала другого дагестанца – Шарипа Шарипова, представляющего Азербайджан, Садулаев обеспечил себе путевку в 1/4 финала.
За место в полуфинал дагестанский спортсмен будет бороться с грузином Элизбаром Одикадзе.
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