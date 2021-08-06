ЗАМАНА - Не оставил шанса: Абдулрашид Садулаев победил Шарипа Шарипова

Не оставил шанса: Абдулрашид Садулаев победил Шарипа Шарипова

Автор
06 августа, 2021. Пятница 07:23
Не оставил шанса: Абдулрашид Садулаев победил Шарипа Шарипова

Четырехкратный чемпион мира и Европы уверенно стартовал на Олимпийских Играх в Токио.

Не оставил шанса: Абдулрашид Садулаев победил Шарипа Шарипова
Спорт

Победив в 1/8 финала другого дагестанца – Шарипа Шарипова, представляющего Азербайджан, Садулаев обеспечил себе путевку в 1/4 финала.

За место в полуфинал дагестанский спортсмен будет бороться с грузином Элизбаром Одикадзе.

 

 

 

Прочитано 7 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top