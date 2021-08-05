Воспитанник Шеми Шемеева обошел в финальной поединке борца из Индии Кумара Рави со счетом 7:4.
Заур Угуев уверенно взял золото Олимпиады в Токио
- Автор Шахри
- 05 августа, 2021. Четверг 14:13
Сегодня, в олимпийском Токио дагестанский вольник Заур Угуев принес первое золото по вольной в борьбе в копилку России.
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