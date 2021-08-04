В финальной схватке Угуев столкнется с Рави Кумаром из Индии.
Дагестанский борец Заур Угуев прошел в финал Олимпийских Игр
- Автор Шахри
- 04 августа, 2021. Среда 14:33
Дагестанский спортсмен обеспечил себе место в финале сегодня, победив в полуфинале иранца Резу Атри со счетом 8:3.
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