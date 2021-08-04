Дагестанский боксер Гаджимагомедов поборется за золото Олимпиады

Боксер Муслим Гаджимагомедов претендует на золото Олимпиды в Токио.

На минувшем боксерском поединке на Олимпиаде в Токио он одолел новозеландца Дэвида Ньика со счетом 4:1.

Свой бой уже за золото дагестанец проведет 6 августа в 9:05 по мск.