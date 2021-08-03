Они состязались в тяжёлом поединке 1/4 финала. Батыргазиев прошел в полуфинал.
Альберт Батыргазиев в полуфинале олимпийского турнира по боксу в Токио
- Автор Диляра
- 03 августа, 2021. Вторник 09:37
Дагестанец Альберт Батыргазиев победил Цэндбаатара Эрдэнэбатына из Монголии.
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