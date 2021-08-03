ЗАМАНА - Андрей Карпов покинул пост тренера ФК «Ростова»

Андрей Карпов покинул пост тренера ФК «Ростова»

Автор
03 августа, 2021. Вторник 02:38
Андрей Карпов покинул пост тренера ФК «Ростова»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил о своем уходе из должности тренера ФК «Ростов», об этом сообщили в клубе.

Андрей Карпов покинул пост тренера ФК «Ростова»
Спорт

В своем заявление он отметил, что такое решение будет правильным и лучше ему продолжить работу в качестве главного тренера сборной России по футболу.

 

Прочитано 25 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top