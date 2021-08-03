В своем заявление он отметил, что такое решение будет правильным и лучше ему продолжить работу в качестве главного тренера сборной России по футболу.
Андрей Карпов покинул пост тренера ФК «Ростова»
- Автор Диляра
- 03 августа, 2021. Вторник 02:38
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил о своем уходе из должности тренера ФК «Ростов», об этом сообщили в клубе.
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