ЗАМАНА - Два дагестанских боксера поборются за выход в финал на Олимпиаде

Два дагестанских боксера поборются за выход в финал на Олимпиаде

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02 августа, 2021. Понедельник 16:20
Два дагестанских боксера поборются за выход в финал на Олимпиаде

Альберт Батыргазиев и Муслим Гаджимагомедов 3 августа в Токио проведут полуфинальные поединки.

Два дагестанских боксера поборются за выход в финал на Олимпиаде
Спорт

Гаджимагомедов встретится с двукратным чемпионом Океании Дэвидом Ньиком, а Бытыргазиев будет боксировать с трехкратным чемпионом мира, кубинцем Ласаро Альваресом.

 

Бой Гаджимагомедова состоится в 6:18 по Москве, а Батыргазиева в 12:03.

 

 

 

 

 

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