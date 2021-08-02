Два дагестанских боксера поборются за выход в финал на Олимпиаде

Альберт Батыргазиев и Муслим Гаджимагомедов 3 августа в Токио проведут полуфинальные поединки.

Гаджимагомедов встретится с двукратным чемпионом Океании Дэвидом Ньиком, а Бытыргазиев будет боксировать с трехкратным чемпионом мира, кубинцем Ласаро Альваресом.

Бой Гаджимагомедова состоится в 6:18 по Москве, а Батыргазиева в 12:03.