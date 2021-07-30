ЗАМАНА - Магомед Гаирбеков избран президентом Федерации по волейболу в Дагестане

Магомед Гаирбеков избран президентом Федерации по волейболу в Дагестане

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30 июля, 2021. Пятница 02:49
Магомед Гаирбеков избран президентом Федерации по волейболу в Дагестане

29 июля в Министерстве по физической культуре и спорту республики прошли выборы руководителя президента Федерации по волейболу, сообщили в ведомстве.

Магомед Гаирбеков избран президентом Федерации по волейболу в Дагестане
Спорт
В ходе голосования был избран Магомед Гаирбеков. Отметим, что он является председателем спортивного клуба Даггосуниверситета, главным тренером сборной Дагестана по волейболу, имеет звание заслуженного работника физической культуры РД.

 

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