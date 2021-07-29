В Дагестане планируют развитие детско-юношеского футбола

Сегодня, 29 июля, прошла встреча врио Главы Дагестана Сергея Меликова с гендиректором – директором по развитию Российского футбольного союза Максимом Митрофановым.

Отметим, что накануне Дагестан и РФС договорились о сотрудничестве. Соглашение было подписано в рамках реализации общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт – норма жизни».

В ходе обсуждения развития футбола в республике Максим Митрофанов предложил, чтобы представители Минобразования РД вошли в состав рабочей группы по реализации проектов.

«Мы разработали бесплатную программу обучения учителей физкультуры, есть система их мотивации, а также поддержки инфраструктурными и экипировочными элементами. Это поможет снять определённую нагрузку с регионального бюджета», - обратился к Меликову Митрофанов.

Также он предложил развивать учреждения спортивной подготовки. По его словам, их в республики достаточно, но нужно их нужно поддержать. Сергей Меликов поддержал все предложения Митрофанова и отметил, что в Дагестане планируется также развивать и профессиональный футбол.