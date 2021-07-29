ЗАМАНА - В Дагестане планируют развитие детско-юношеского футбола

В Дагестане планируют развитие детско-юношеского футбола

Автор
29 июля, 2021. Четверг 18:40
В Дагестане планируют развитие детско-юношеского футбола

Сегодня, 29 июля, прошла встреча врио Главы Дагестана Сергея Меликова с гендиректором – директором по развитию Российского футбольного союза Максимом Митрофановым.

В Дагестане планируют развитие детско-юношеского футбола
Спорт

Отметим, что накануне Дагестан и РФС договорились о сотрудничестве. Соглашение было подписано в рамках реализации общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт – норма жизни».

В ходе обсуждения развития футбола в республике Максим Митрофанов предложил, чтобы представители Минобразования РД вошли в состав рабочей группы по реализации проектов.

«Мы разработали бесплатную программу обучения учителей физкультуры, есть система их мотивации, а также поддержки инфраструктурными и экипировочными элементами. Это поможет снять определённую нагрузку с регионального бюджета», - обратился к Меликову Митрофанов.

Также он предложил развивать учреждения спортивной подготовки. По его словам, их в республики достаточно, но нужно их нужно поддержать. Сергей Меликов поддержал все предложения Митрофанова и отметил, что в Дагестане планируется также развивать и профессиональный футбол.

 

Прочитано 32 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top