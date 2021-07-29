ЗАМАНА - Хабиб Нурмагомедов номинирован на премию «Бойцовский дух года»

Хабиб Нурмагомедов номинирован на премию «Бойцовский дух года»

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29 июля, 2021. Четверг 10:53
Хабиб Нурмагомедов номинирован на премию «Бойцовский дух года»

Чемпион самой популярной в мире бойцовской организации UFC Хабиб Нурмагомедов номинирован на самую престижную ежегодную спортивную премию «Бойцовский дух года».

Хабиб Нурмагомедов номинирован на премию «Бойцовский дух года»
Спорт

Номинацию российского бойца представил ММА-журнал «Fighters only».

Напомним, что спортсмен из Дагестана провел в организации 13 боев. За свою профессиональную карьеру Нурмагомедов провел 29 боев, в каждом из которых одержал победу.

 

 

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