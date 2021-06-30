ЗАМАНА - Будун Будунов прокомментировал возрождение футбола в Дагестане

Будун Будунов прокомментировал возрождение футбола в Дагестане

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30 июня, 2021. Среда 20:15
Будун Будунов прокомментировал возрождение футбола в Дагестане

Заместитель министра спорта Дагестана, экс-нападающий Будун Будунов прокомментировал возрождение футбольного клуба «Динамо» (Махачкала). Он отметил, что возрождение стало возможно благодаря главе Дагестана Сергею Меликову.

Будун Будунов прокомментировал возрождение футбола в Дагестане
Спорт

Также он отметил, что перед всеми стоит серьезная задача по возрождению команды.

«Главное – сделан первый шаг. Задача четырехстороннего соглашения не простая», - сказал Будунов.  

 

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