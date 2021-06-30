Будун Будунов прокомментировал возрождение футбола в Дагестане

Заместитель министра спорта Дагестана, экс-нападающий Будун Будунов прокомментировал возрождение футбольного клуба «Динамо» (Махачкала). Он отметил, что возрождение стало возможно благодаря главе Дагестана Сергею Меликову.

Также он отметил, что перед всеми стоит серьезная задача по возрождению команды.

«Главное – сделан первый шаг. Задача четырехстороннего соглашения не простая», - сказал Будунов.