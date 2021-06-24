ЗАМАНА - На Олимпиаду в Токио поедут три борца из Дагестана

На Олимпиаду в Токио поедут три борца из Дагестана

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24 июня, 2021. Четверг 13:18
На Олимпиаду в Токио поедут три борца из Дагестана

С Дагестана на Олимпийские игры в японский Токио отправятся Абдулрашид Садулаев, Завур Угуев и Гаджимурад Рашидов.

На Олимпиаду в Токио поедут три борца из Дагестана
Спорт

Об этом, а также о том, что Садулаев возглавит российскую команду, сообщил РИА «Дагестан» главный тренер сборной Дзамболат Тедеев.

 

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