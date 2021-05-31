Это уже пятый по счету полумарафон в России, однако Дагестан участвует лишь второй раз. В этом году, как сообщает источник, участники забега стартовали с центральной площади имени Ленина на дистанции 1, 5, 10 и 21,1 км по проспектам Расула Гамзатова и Петра I.
По словам победителя мероприятия, незадолго до старта он выполнил норматив кандидата в мастера спорта России, приняв участие в соревнованиях по горному бегу в Республике Марий Эл.
Синхронный старт, отмечено, проходил в 61 городе по всей стране, а ещё в 23 городах в режиме онлайн.