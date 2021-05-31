ЗАМАНА - Дагестанцы приняли участие во Всероссийском полумарафоне «Забег.РФ»

Дагестанцы приняли участие во Всероссийском полумарафоне «Забег.РФ»

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31 мая, 2021. Понедельник 12:03
Дагестанцы приняли участие во Всероссийском полумарафоне «Забег.РФ»

Около 700 человек приняли участие в мероприятии, которое, по данным «Дагправды», претендует на рекорд Гиннесса как самый большой в мире полумарафон с синхронным стартом.

Дагестанцы приняли участие во Всероссийском полумарафоне «Забег.РФ»
Спорт

Это уже пятый по счету полумарафон в России, однако Дагестан участвует лишь второй раз. В этом году, как сообщает источник, участники забега стартовали с центральной площади имени Ленина на дистанции 1, 5, 10 и 21,1 км по проспектам Расула Гамзатова и Петра I.

По словам победителя мероприятия, незадолго до старта он выполнил норматив кандидата в мастера спорта России, приняв участие в соревнованиях по горному бегу в Республике Марий Эл.

Синхронный старт, отмечено, проходил в 61 городе по всей стране, а ещё в 23 городах в режиме онлайн.

 

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